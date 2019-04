"Soy un rebelde y me moriré siendo un rebelde"

La urbanización que Francisco Hernando, "el pocero", construyó en Seseña ha saltado de nuevo a la palestra tras el incendio declarado en un vertedero de neumáticos cercano y que ha obligado a muchas familias a desalojar sus casas.

En Espejo público hemos hablado con el hombre que construyó aquella enorme urbanización. No se trata de una persona que se prodigue mucho en los medios, pero en Espejo público hemos conseguido hablar con él y conocer su lado más personal. "Nunca me pidieron dinero, ni nunca lo ofrecí. Soy un rebelde y me moriré siéndolo", asegura.

Hemos conocido que estuvo amenazado de muerte por quienes el llama "la mafia del cemento" y se lamenta de la cantidad de mala publicidad que se ha hecho de su persona. "La corrupción que sale ahora es de hace años. Hay cuatro chalados por ahí que han jodido el gremio, pero esos no han visto un ladrillo en su vida, son gente de números, pero profesionales no son. Están en la ruina y quien no, en la cárcel. De 13.500 viviendas que he construído, si hubiera hecho algo ilegal ya habría salido".