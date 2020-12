Javier Maroto: "El PP no es el partido para gritar muy fuerte 'España, España'"

Al cierre de 2020, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha hecho balance este miércoles en Espejo Público, del año político que ha vivido España, analizando la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la crispación política entre el Gobierno y el PP.

Preguntado por Lorena García sobre la comparecencia de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del líder del Partido Popular , Pablo Casado, en la que se han hecho balances del año 2020, y en donde se han lanzado todo tipo de acusaciones, Javier Maroto ha indicado que "el PP no es el partido para gritar muy fuerte no, no y no, o España, España. Para decir muy fuerte eso, no hace falta otra cosa que tener buena voz".

Maroto ha señalado que, el PP, como "líder" de la oposición, le toca "cantarle las cuarenta al Gobierno cuando se equivoca" e indica que "no sólo somos el partido para gritar y decir 'no'". El portavoz del PP en el Senado ha continuado diciendo que "esperábamos a un presidente con un poquito más de humildad. España tiene los peores datos en lo sanitario y lo económico. Cuando escuchas a un presidente triunfalista, hay que hablar de arrogancia".

Los continuos encontronazos entre PSOE y PP pueden también mellar la opinión ciudadana sobre la verdadera labor de un partido de oposición, por lo que preguntado Maroto sobre lo que verdaderamente esperan los ciudadanos de un partido de la oposición, este ha indicado que "los españoles quieren una alternativa y, actualmente, la única viable es la liderada por Pablo Casado", señalando que los populares apoyaron "hasta en siete ocasiones" medidas en materia económica, así como la prórroga del estado de alarma.

Maroto tampoco ha perdido la oportunidad de señalar que, respecto a la segunda ola del coronavirus, el gobierno ha permanecido "ausente", en referencia a que, en la primera ola el ejecutivo asumió el mando único de país y, en esta segunda ocasión, se permite a las comunidades autónomas que sean ellas mismas quienes decidan qué medidas toman en su propio territorio, algo que en su momento reclamaron dirigentes autonómicos como en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular.

