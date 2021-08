La directora de una residencia sin casos de coronavirus: "Cumplimos con los protocolos a rajatabla y esto nos está salvando"

Los efectos de la quinta ola de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores se han agravado en la última semana, en la que se ha doblado el número de fallecidos y en la que los contagios siguen al alza, aunque a un ritmo más ralentizado. No obstante, el efecto de la vacunación masiva en las residencias se percibe en la letalidad de los casos.

A pesar que los casos de coronavirus en las residencias de mayores hayan aumentado en nuestro país, en Valdeluz, Madrid, hay una residencia que se mantiene sin ningún caso positivo. Natividad, González, directora de esta residencia, señala que su secreto es hacer las cosas bien y prevenir todo lo posible, además, "cumplir la normativa y extremar las medidas de prevención".

Por su parte, sobre permitir la entrada de familiares a las residencias, apunta que, en su caso, cumplen con los protocolos que les marca la comunidad de Madrid "a rajatabla" y eso les "está salvando, al menos, de momento".

Ante los últimos contagios en residencias españolas, comenta que ha hecho que no bajen la guardia y que extremen las medidas. "No nos podemos relajar". Asimismo, manifiesta que los residentes nunca han tenido miedo al virus y que "la fortaleza que tienen es mucho mayor de la que pensamos". Además, señala que actualmente vuelven a recomendar usar la mascarilla dentro de los centros y que algunos residentes ya las han empezado a llevar, "aunque no tienen por qué".

Sobre la obligatoriedad de vacunación a los trabajadores, comenta que el porcentaje de 'noes' en su residencia ha sido "cero" y apunta que antes de empezar con la vacunación hicieron una formación a todos los trabajadores. "El 100% se han vacunado, solo hay un trabajador que por razones clínicas no se ha podido vacunar. Pero tanto trabajadores como los pacientes se ha vacunado".