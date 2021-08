Quique Bassat dice que la vacunación debe ser obligatoria en residencias y hospitales: "Si no estás vacunado, no puedes trabajar de cara al paciente"

Actualmente, está en debate la vacunación obligatoria. En los últimos días políticos y expertos en salud pública, han puesto sobre la mesa esa polémica. El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, asegura que está "absolutamente a favor de la vacunación obligatoria del personal que puede poner en riesgo las personas que están en residencias o a pacientes hospitalarios". "Yo haría obligatoria las vacunas en residencias y en hospitales. Si no estás vacunado, no puedes trabajar de cara al paciente", afirma.

Asimismo, apunta que en España un 5% de la población no acepta vacunarse. Respecto a ello, señala que "es una buena cifra". Aun así, Bassat ha mostrado su preocupación en que en ambientes como el sanitario haya gente que no está vacunada.

Otro de los debates es la tercera dosis de la vacuna. Sobre ello, el epidemiólogo comenta que le parece "inmoral" que actualmente se esté debatiendo sobre la vacunación masiva de la tercera dosis "cuando hay países que aún no han comenzado a vacunar a personas de riesgo". "No me parece necesario ahora mismo plantear la tercera dosis como han hecho otros países", señala.

En cuanto a la vacunación en los menores de cara a la vuelta al cole, comenta que las infecciones suelen ser leves, aunque hay un pequeño porcentaje que sí pueden requerir hospitalización o padecer Covid persistente. Por ello, considera que hay que vacunar a los menores "porque nos permitirá una vuelta al cole más ordenada y normalizada y se podrán relajar algunas medidas del curso anterior".

Por su parte, la OMS pide solidaridad para los países que tienen más difícil el acceso a las vacunas. Expertos jurídicos señalan que la vacunación obligatoria contra la Covid-19 para ciertos colectivos, como los profesionales sanitarios y sociosanitarios, es inconstitucional en España con la legislación actual. El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirma que no existe necesidad de imponer la vacunación obligatoria: "Las coberturas actuales que tenemos no hacen necesario ningún acto legislativo que obligue a la vacunación".

Simón también ha comentado que "la opción de una tercera vacuna para las personas está sobre la mesa, una de las cosas que tenemos que decidir en las próximas semanas, habrá que tomar decisiones y habrá que hacerlo valorando la información". Asimismo, ha querido dejar claro que "vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos sólidos nos dicen que es necesario ponerla".