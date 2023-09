Desnudas por la Inteligencia Artificial: "Estos hechos tienen consecuencias letales sobre las víctimas, que casi siempre son mujeres"

El caso de las niñas de Almendralejo evidencia que esta tecnología está ya al alcance de todos. En Espejo Público hemos hablado con Salvador Samper, director del Observatorio Español de delitos informáticos, para preguntarle si tan fácil es usar esta aplicación: "son aplicaciones muy asequibles y con tecnología en la nube. Con un ordenador y conexión a internet se puede utilizar este tipo de plataformas."Y añade que basta con subir entre 20 y 30 imágenes para que "hagan los cálculos matemáticos y encajen como si fueran un puzle perfecto los rostros de las víctimas en estos vídeos. Lo que se le define como Deep Fake."

¿A qué pena se enfrentan los creadores de estas imágenes?

Las madres de las niñas afectadas denuncian que no solo es culpable el creador o creadores de estas imágenes, también las personas que las difunden. Así nos lo ha explicado Samper:"cuando estamos hablando de menores de edad pueden estarse enfrentando a penas severas o muy graves por difundir pornografía infantil. Y no solo por crear estas imágenes hay delito, también hay delito por difundirlas. Este tipo de hechos tienen consecuencias letales sobre las víctimas, que en su mayoría siempre son mujeres."

En muchas ocasiones las víctimas nunca descubren que sus imágenes están en internet, por ejemplo, en portales como 'Only fans' o páginas pornográficas. Para Salvador Samper, el problema está cuando su difusión se hace desde el extranjero: "el problema lo tenemos cuando estos contenidos los difundimos a través de servidores que no están en Europa o en países que no son aliados, por ejemplo, pues cuando hay servidores en Rusia. Hay que trabajar y dar atención temprana a las víctimas porque les afecta de manera letal."