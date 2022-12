Denuncia que el hombre que le asestó 25 puñaladas le acosa

Antonio sufrió una brutal agrsión que a punto estuvo de acabar con su vida, un ataque cuyo juicio lleva retrasándose 21 meses que han sido un auténtico infierno para la víctima. Este hombre recibió 25 puñaladas por la espalda cuando cuidaba en el campo de sus cabras. "Tengo mucho miedo porque no acepto que me hayan dado 25 puñaladas y no se por qué", confiesa Antonio a las cámaras de Espejo Público. El agresor reconoció los hechos y esgrimió en su defensa estar bajo los efectos de las drogas.

El hombre que le agredió está en libertad provisional tras pagar una fianza de 10.000 euros y, aunque tiene una orden de alejamiento, Nerja es muy pequeña y siempre hay alguna calle en la que se lo podría cruzar. El juicio se ha retrasado en varias ocasiones y ya van para 21 meses de retraso.