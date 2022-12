"Se ha demostrado que mi hijo siempre ha dicho la verdad"

La madre del 'cuco' ha reconocido que cuando recibió la sentencia condenatoria para su hijo se lo tomo "mal, porque no me lo esperaba. Me esperaba su absolución". Rosalía no se ha cansado de repetir que "llevo dos años diciendo que mi hijo no ha estado implicado y me encuentro con que me lo encierran tres años. Me cayó mal". Según la madre de Javier, 'el cuco', la sentencia ha demostrado que "mi hijo ha dicho la verdad".

En cuanto a las declaraciones de Eva Casanueva, la madre de Marta, en las que aseguraba que ya no creía en la Justicia, solo en la Justicia carcelera, Rosalía se ha mostrado indignada. "Es muy fuerte lo que ha dicho, vaya con las palabritas. El que entra para adentro es mi hijo y ¿qué pasa si ahora le ocurre algo a mi hijo?", dice.

Rosalía se ha lamentado de que se hayan estado produciendo dos juicios paralelos. "Si dentro de la sala se ha dicho blanco, lo que hay que decir fuera es blanco". "Llevamos dos años siendo juzgados. Estoy cansada". La madre del 'cuco' afirma que ha hablado con su hijo, "él está tan sosprendido como nosotros. Me ha dicho que de qué sirve decir la verdad, si luego no te creen". Rosalía ha confirmado que van a recurrir la sentencia porque no la consideran justa.