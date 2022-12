"Creo ciégamente en la inocencia de mi hijo"

Vive alejado de Santiago de Compostela, lugar de residencia de Alfonso Basterra, pero es el que mejor puede conocer a su hijo. Ramón Basterra, el abuelo de la malograda Asunta, ha concedido una entrevista en exclusiva a Espejo Público para hablar sobre el crimen de su nieta. "No me cabe en la cabeza. Pongo la mano en el fuego por mi hijo. No hay ningún motivo para que mi hijo hiciera tal cosa, todo lo contrario hay un amor y una pasión por esa muchacha increíble", confiesa.

"Me pregunto por qué. Daría lo que fuera por saber qué ha pasado", en referencia a la muerte de su nieta Asunta. "No doy crédito a lo que ha pasado y me sigo preguntando por qué". Ramón ha definido a su hijo Alfonso como una persona maravillosa. "Le veo humillado, destrozado y al principio tuve mucho miedo de que hiciera una locura. Las primeras noticias que tuve de él estaba desencajado y lloraba. 'Me la han quitado, me la han quitado' decía".

En cuanto a Rosario Porto, Ramón Basterra reconoce haber tenido poco trato con ella pero la define como una persona "cariñosa y muy bien preparada".