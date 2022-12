Conocemos a los 3 mejores alumnos de selectividad de España

Ignacio Vasserot estudia en el colegio San José del Parque de Madrid y ha obtenido 9,975, la nota mas alta en la selectividad madrileña. Su intención es estudiar Medicina "ayer hice la preinscripción, espero que no tenga problemas", asegura. Sergio Guerra también consiguió 9,975 y el próximo curso se marcha a Washington para estudiar Matemáticas, aunque reconoce que su gran pasión es el baile moderno.

Por su parte, Diego Mojón es el gallego con la mejor nota de selectividad. Ha sacado un 9,926 y reconoce que durante el curso no se enfrentó a un esfuerzo excesivo por las notas, aunque en las tres últimas semanas previas a la selectividad hincó mucho los codos.

Todos coinciden en que el secreto del éxito está en la organización personal del trabajo. "A mi no me queda mucho tiempo para estudiar, porque hago otras cosas, pero hay que organizarse antes de los exámenes", dice Sergio Guerra. Sobre lo que ellos creen que habría que cambiar en España para mejorar el empleo, los tres coinciden en que el cambio en el modelo educativo y en algunas mentalidades. "En la educación se da demasiada importancia a unos contenidos y no en el aprendizaje propiamente dicho".