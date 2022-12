Las claves del éxito para ganar un debate

Los debates políticos van a marcar la actualidad en los próximos días. Un gesto, una determinada forma de vestir o una serie de posturas van a influir en el resultado del debate. La sensación que se transmite a la hora de hablar va a ser una de las claves para enviar de la mejor manera posible el mensaje.

María Ruiz del Árbol e Isabel Albar nos muestran las maneras de convencer a la gente mediante el discurso. Afirman que "el impacto del mensaje viene determinado por la voz en un 38%, el 57% por el lenguaje no verbal y sólo el 7% por el contenido del mensaje".

Se tiene todo muy estudiado. No se puede reaccionar de manera agresiva o personal, hay que tener templanza para responder. Un consejo para Rubalcaba sería que se pusiese derecho ya que tiende a inclinarse. Sin embargo, Rajoy debería soltarse más, no aferrarse al papel y no utilizar el bolígrafo para señalar.