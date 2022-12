Carcaño: "Me parece increíble que no hayan encontrado el cuerpo de Marta"

Según Miguel Carcaño, "el 22 de febrero de 2013 me tomaron declaración en la cárcel dos policías. Yo pedí que vinieran a verme porque había decidido contar toda la verdad para solucionar el caso de una vez por todas. Cuando me preguntaron por dónde había enterrado el cuerpo, es cierto que les dije a los investigadores que enterramos el cuerpo de Marta en el margen izquierdo de la carretera que une Sevilla con la Rinconada. No se con exactitud a la qué altura de la carretera, porque no recuerdo el lugar con exactitud. Fuí varias veces con la Policía a aquella zona, y es cierto que marqué sobre el terreno la zona donde debía estar y seguro que está el cuerpo. Yo no mentí, dije la verdad y la mantengo. Está allí. Luego me pidieron que me sometiera a la P300 y acepté libremente. Con los resultados, la Policía me llevó a otro lugar distinto, a la escombrera de Camas".

El juez le preguntó por qué le dijo a la policía que Marta estaba allí, algo que Carcaño negó "No, yo no les dije eso. Yo no reconocí en ningún momento que Marta estuviera allí. Ni les animé a seguir buscando, ni les dí garantías de que aquel era el sitio bueno". Miguel Carcaño no reconoce en ningún momento haber mentido, "No, yo no me he desdicho en ningún momento. El día 22 de febrero de 2013 conté la verdad. El cuerpo está en La Rinconada. Está en la zona a la que llevé a la Policía tras hacer aquella declaración". Cómo es posible entonces que no haya aparecido el cuerpo de la joven sevillana, para su asesino confeso "la verdad me parece imposible que no hayan encontrado el cuerpo".