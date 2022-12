Beatriz Talegón: "Tenía un discurso escrito, pero luego lo improvisé"

"Sin duda no esperaba esta repercusión y no sabía que había cámaras, aunque he de decir que eso no cambiaba mi opinión al respecto", asegura Beatriz Talegón, la secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas que, en un discurso ante el plenario de la internacional socialista celebrado en Cascais, denunció la pasividad de sus propios compañeros de partido.

Beatriz Talegón ha estado en Espejo Público y ha confirmado que no tenía preparado el discurso que al final salió. "Lo improvisé. Tenía mi discurso escrito, pero la noche antes comenté su contenido con mi compañera y me dijo que tenía que ser yo misma, que no había que interpretar. Si a eso le unimos que nos tuvieron esperando un día entero y nos iban colando gente, pues me fui calentando y surgió".

A pesar de convertirse en protagonista en las redes sociales por su intervención, Beatriz también ha recibido numerosas críticas, incluso dentro del seno de su propio partido. Los secretarios provinciales de las Juventudes Socialistas de Guadalajara y Mallorca le han escrito una carta abierta en la que le piden la dimisión. "Acepto las críticas, aunque no las comparta, pero lo que no me parece bien es que se hagan acusaciones personales que, además son mentira", se defiende Talegón. "Vivo en Austria y gano 1500 euros netos. En realidad son 2500, pero 1000 los pago en impuestos. No creo que, para vivir en un país como Austria, donde la vida es un 30 por ciento más cara que aquí, 1500 euros sea para tirar cohetes".

Talegón ha confirmado haber recibido llamadas de apoyo desde la sede del partido Socialista. "No han sido ni Rubalcaba ni valenciano, pero sí que me han llamado y numerosos compañeros se han hecho eco público de mi intervención".