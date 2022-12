"En El Barco me lo he pasado como una enana"

"En el barco he disfrutado como una enana. Eso sí, en el barquito pequeño me mareé muchísimo, se movía un montón". Belén Rueda es una náufraga que los tripulantes del barco recogen a la deriva. El Estrella Polar ya no será el mismo con la llegada de Leonor, el papel que interpreta Belén.

También la podemos ver en el teatro interpretando a Sofía Von Essenbeck la madre perversa de "La Caída de los Dioses". "Me encanta cambiar de registro, es una de las mejores cosas que tiene la profesión de actriz. He hecho comedia, drama, terror y ahora el teatro. es todo un desafío", reconoce la actriz.