Así se gestó la reunión entre Francisco Nicolás y el abogado de los Pujol

Cristóbal Martell es el abogado de la familia Pujol y el pasado 6 de setptiembre recibe una llamda telefónica. "Cristóbal soy Juan Munguira, asesor internacional del CNMV. No me conoces, te llamo por amigos comunes de Canarias. Necesito verte por un tema urgente. Estoy por viajar a Estados Unidos y tendría que ser mañana". Martel acepta, pero Munguira no viene solo, lo acompaña Francisco Nicolás quien se encarga dejar claro que viene de parte de la vicepresidenta del Gobierno y que su tarea es rebajar la presión de los Pujol y reencauzar las relaciones con Cataluña. Le pide ademas información comprometida sobre los escándalos de Esquerra Republicana en Cataluña. Una peticion que no sólo le lanza a Martel, tambien a Oriol Pujol, imputado por delito de soborno y tráfico de influencias en el caso ITV.

Tras la declaracion de este ante los tribunales, Nicolás vuelve a llamar a Cristóbal Martell. "Has visto Cristóbal qué bien ha ido. ¿No? ninguna medida cautelar, ya te dije que queria bajar la presión". Un mensaje idéntico al que después lanzaría al propio Oriol Pujol. "Has visto ¿no?, lo que te había anticipado. La "vice" quiere bajar la tensión. No se han impuesto medidas cautelares contra tu hermano".