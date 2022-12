Así es el conflictivo día a día de los pescadores de La Línea en Gibraltar

Pescar en la Bahía de Algeciras siempre ha sido complicado, pero desde que el Ministro Principal del Gibraltar, Fabián Picardo, lanzara 70 bloques de hormigón en el caladero donde siempre han trabajado los pescadores de la Línea, es imposible. Además esto ha provocado el enésimo conflicto diplomático entre España y Gran Bretaña a cuenta de la soberanía del peñón.

Espejo Público ha acompañado a los pescadores es un día cualquiera de trabajo. En una buena jornada apenas sacan de 30 a 35 euros por persona siempre bajo la incómoda presencia de las patrulleras gibraltareñas que no paran de instigarles y presionarles. Encarni, que lleva 10 años en el mar, asegura que si elos no pescan, sus hijos no comen ese día. "Este hombre que ha lanzado los bloques, ¿es que no piensa en los niños?.