El asesino de Anabel Segura en libertad: "Me ha tocado la lotería"

Emilio Muñoz Guadix salía de la cárcel de Herrera de la Mancha tras cumplir 18 años de condena por el secuestro y asesinato de Anabel Segura. El fallo de Estrasburgo anticipaba el final de una pena que tenía que terminar en el año 2022. En la calle no le esperaba nadie, solo los periodistas ante los que mostraba su arrepentimiento. "Siento mucho lo que sucedió. Lo dije en el tribunal. Daría 10 años de mi vida por cambiar lo que ocurrió.

Asegura que le ha "tocado la lotería", en referencia a la decisión del tribunal europeo de derogar la doctrina Parot. Nunca ha salido de prisión y afirma que no volverá a delinquir. "En mi cabeza no cabe. Tengo 55 años y no voy a cometer otra locura". Es consciente del dolor que ha causado y asegura que ya no es un peligro para la sociedad. "Cometí un error grave que he asumido desde un primer momento y ya está. He pagado mi condena, no me considero un peligro para nadie".

Pocas horas después le tocaba el turno a Juan Manuel Valentín Tejero, condenado por la violación y asesinato de la pequeña Olga Sangrador, de 9 años. Ha cumplido 21 de los 66 años de su pena. Completamente irreconocible, tampoco le esperaba nadie. Los informes psicológicos de la cárcel le califican como irrecuperable y tampoco se ha sometido a ningún programa de recuperación, sale como entró sin conciencia de culpa.