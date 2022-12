Antonio del Castillo: "La Justicia siempre va en favor de los delincuentes"

Antonio del Castillo asegura que "nunca hemos ganado nada en los tribunales", en referencia a la decisión de la Audiencia de Sevilla de dejar en libertad al 'Cuco' en la primavera de 2013. "No hemos pedido más que, en lugar de salir en marzo, que 'el Cuco' saliera en septiembre, pero hemos comprobado que la Justicia siempre va en favor de los delincuentes".

"El Cuco nunca se ha arrepentido, el cuerpo de mi hija no ha aparecido, tenía una orden de alejamiento que no cumplió ... pero lo jueces no tienen nada de eso en cuenta", se lamenta Antonio del Castillo, quien ha reconocido que, aunque se "ha aplicado la legalidad en este caso, los jueces se han ido a lo mínimo".

Por otra parte, la Fiscalía se ha personado para que 'el Cuco' pague los costes de la búsqueda de Marta del Castillo. "Tenían que haberle confiscado los bienes desde un principio. Sigue disponiendo del dinero que cobró por participar en la Noria", ha asegurado el padre de Marta del Castillo.