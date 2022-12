15.000 españoles se apuntan a la temporada de vendimia en Francia

La localidad gaditana de Alcalá del Valle es donde salen más trabajadores hacia los campos de Francia. De 6.000 habitantes, cerca de 1.500 se marchan al país galo. Josefa y Marcelo son dos de esas personas que se apuntan a la vendimia. Ella tiene 34 años y es madre de un niño de 4 que deja con familiares antes de marchar. Pueden llegar a ganar algo más de 1.000 euros cada uno si acaban trabajando los 22 días completos que dura la temporada. "Esperemos que no haya tormentas y no tengamos que regresar antes", asegura a los micrófonos de Espejo público.

Por su parte, Marcelo lleva 25 años emigrando a Francia para realizar tareas del campo. Suele empalmar temporadas vendimia, aceituna, albaricoque ... "Las condiciones en Francia son mucho mejores. Allí pagan un mínimo de 9,50 euros la hora, mientras que en España no existe eso. El patrón nos da el gas, el alojamiento y lo que necesitemos". Ambos han reconocido que ahora el perfil de las personas que se apuntan a la temporada de la vendimia es uy diferente. "Se apuntan estudiantes, y gente que antes no venía porque no hay nada".