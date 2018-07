EN TIERRA HOSTIL - VENEZUELA

En el programa sobre Venezuela de 'En Tierra Hostil' hemos escuchado la triste historia de Luisa. Publicista de origen gallego, secuestraron a su marido, Juan, y todavía no sabe nada de él. Reconoce que sufre una lucha en silencio y no permite que nadie le diga que Juan no va a volver.