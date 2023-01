Tamara Falcó: "Mi madre me quiere evitar el dolor y me dijo: 'La gente no cambia"

Tamara Falcó ha desvelado en 'El Hormiguero' todos los detalles sobre su reconciliación con Iñigo Onieva.

La joven afirma que Onieva se presentó en su casa la noche de Nochebuena sin avisar a nadie de su familia porque ella misma le pidió que le acompañase a la Misa del Gallo.

Sin embargo, en esa ocasión Isabel Preysler no estaba presente, pero más adelante, cuando Tamara le contó que se iba de viaje con Iñigo Onieva mantuvo una conversación con su hija sobre las consecuencias de su reconciliación.

"Mi madre me quiere evitar el dolor y me dijo: 'La gente no cambia". Así de contundente se mostró Isabel Preysler al saber que su hija había perdonado a Iñigo Onieva.

Además, Tamara Falcó ha contado una anécdota sobre su madre con Julio Iglesias que le hizo recapacitar sobre su propia historia de amor.