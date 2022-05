Pablo Motos se ríe de su propio meme: "Lo curioso es que la gente no sabe que estás de pie"

Este fin de semana Pablo Motos se ha convertido en un meme por culpa de su estatura. Las redes sociales se han llenado de miles de memes ya que el presentador acudió el pasado sábado al partido del tenista Carlos Alcaraz en el Open de Madrid.

El presentador, a pesar de estar colocado en una buena posición en la semifinal, era tan bajito que apenas podía ver el partido de tenis. Pablo Motos no ha dudado en reírse de su propio meme y en poner en el program alguno de los más virales: "Este ángulos es muy malo, las bolas cuando iban por esa zona no me enteraba", señala entre risas.

