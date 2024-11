"Había límite de gorroneo": Susi Caramelo comparte la surrealista anécdota que vivió en un restaurante con el que colaboró

Desde que comenzó esta nueva temporada de El Hormiguero, Susi Caramelo nos ha sorprendido con sus particulares Diarios de putácora en los que nos cuenta cómo es su día a día y, de paso, denuncia alguna que otra injusticia o hace alguna petición personal. Lo que siempre consigue, es hacernos reír.

En esta ocasión, ha compartido con la audiencia un episodio un tanto vergonzoso que vivió con un amigo suyo. Un restaurante había contactado con ella para invitarla a comer gratis en el local a cambio de compartir en sus redes sociales la experiencia. ¡Pero nada salió como imaginaba!

Su primera sorpresa fue que, cuando llegó y quiso pedir una copa de champán, el camarero le aclaró que eso no entraba en la oferta. La experiencia no acabó del todo bien porque la foto que Susi acabó compartiendo en redes sociales parece que no gustó nada al local. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!