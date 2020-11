Jorge Salvador revela el grave incidente con Silvester Stallone que casi paraliza 'El Hormiguero 3.0'

Jorge Salvador ha revelado en 'El Hormiguero 3.0' cómo se fraguó la primera entrevista internacional en la historia del programa. Fue con el actor Silvester Stallone.

El programa incluyó entre las secciones un desafío: un pulso entre la estrella de Hollywood y Pablo Motos. La diferencia de brazos ya hacía vaticinar que el duelo no iba a durar más que unos segundos. "No se me olvidará en la vida", ha reconocido el presentador.

Hay otra interioridad de la entrevista que Jorge Salvador ha querido contar: fue cuando aparecieron las hormigas. A su agente no le pareció bien que aparecieran Trancas y Barrancas, e incluso llegó a pedir que cortaran el programa en pleno directo.

Pablo estaba viendo la bronca desde el plató mientras entrevistaba. Consiguieron parar a la representante, salvando el programa.

Por otra otra parte, Jorge ha contado que una generación de niños cogió manía a Pablo porque se le ocurrió incluir una canción para animarles a ir a la cama. Y ha traído al programa el vídeo del primer 'Vete a dormir'.