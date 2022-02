Tom Holland alucina con el Skysurfer, el primer aparato que permite volar a un hombre de pie

Hemos traído el SkySurfer Aircraft, el único vehículo aéreo del mundo capaz de transportar a una persona de pie y a su creador Hunter Kowald desde EEUU.

Antes de nada, decir que probablemente haya sido de las acciones que más nos ha costado aquí en 'El Hormiguero 3.0' por todas las dificultades que nos hemos encontrado: papeleos para viajar por las restricciones del COVID (no le dejaron subir al primer vuelo a pesar de tener todos los papeles en regla: vacunación, PCR, etc); vuelos perdidos y cambios de última hora (ha llegado un día más tarde de lo previsto por lo que hemos estado trabajando toda la noche para montarlo y que estuviera listo y su ayudante no ha venido); las baterías no podían volar desde EEUU, son tan enormes que se consideran peligrosas en un vuelo así que las hemos tenido que conseguir en España; al llegar ayer a Madrid retuvieron las maletas en aduanas (damos las gracias a los agentes que nos facilitaron sacarlas); también atrezzo ha tenido que cubrir todo el parking con una “caja” de red gigante para asegurarnos de que el vehículo no escape de nuestro edificio y evitar conflictos con el espacio aéreo (tenemos el aeropuerto bastante cerca). En fin, todo un viaje.

Su desarrollador, Hunter Kowald, de Man Aviation, Inc. viene de California, EEUU. Hunter tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Ingeniería, además de una especialización en Matemáticas y un diploma de la Escuela de Negocios de Harvard.

A los 10 años, Hunter Kowald y su padre construyeron la primera generación de un divertido avión propulsado por un soplador de hojas y capaz de volar.

Su pasión y su posterior formación en ingeniería le llevó a diseñar el SkySurfer, el único vehículo aéreo del mundo capaz de transportar a una persona de pie en la parte superior con estas características.

Este 'avión ultraligero' es el diseño más potente, compacto y seguro del mundo, capaz de maniobrar agresivamente a través del aire. Todo el diseño de las piezas, así como su construcción han sido llevados a cabo por Hunter desde cero. La intención de este diseño es explorar las distintas posibilidades existentes para el transporte de personas, mercancías, e incluso vehículos para emergencias.

Debido a su diseño compacto se genera muchísimo calor. Ha tenido que hacer la estructura a prueba de fuego ya que durante el vuelo, el dron consume la misma energía que 10 viviendas juntas.

La parte más peligrosa del vuelo es el despegue. Durante el primer metro de altura, el dron se comporta de una manera inestable y agresiva debido a la cercanía con el suelo de las corrientes de aire de los ventiladores. Una vez supera el metro y medio de altura el vuelo pasa a ser mucho más estable y suave.

Hunter tiene buen equilibrio debido en parte a que compitió en un equipo de snowboarding.

Partes importantes del dron:

Motores: se compone por 10 motores con sus controladores. 8 motores para las hélices externas y dos motores para las hélices que se encuentran debajo de sus pies.

Baterías: lleva 3 baterías de 50V aproximadamente, con una duración máxima de 20 minutos.

Para el manejo del dispositivo, tiene un controlador manual.

Pesa en total con baterías aproximadamente 40 kg.

Descubre también este experimento...

¿En qué consiste la levitación cuántica? Marron sorprende a Tom Holland con la magia de los objeto flotantes