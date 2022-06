El rey Juan Carlos de 'El Hormiguero 3.0' se declara 'Ingobernable' y rapea estilo C. Tangana

Susanna Griso se ha divertido en su visita a 'El Hormiguero 3.0'. Ha charlado con Pablo Motos sobre los principales temas de actualidad, además de jugar después con Trancas y Barrancas. Y, como broche, se ha 'reencontrado' con Juan Carlos I. Carlos Latre, con su genial imitación, ha vuelto a traer al rey emérito al plató.

Nuestro particular rey Juan Carlos ha pedido disculpas a su hijo. "Me dice que si llamo mucho la atención", ha revelado. Sin embargo, se ha defendido asegurando: "Llevo el 'flow' conmigo, soy 'Ingobernable', soy como Rey Tangana". ¡Y se ha puesto a cantar una versión de ese éxito del rapero C. Tangana!

Pablo Motos le ha recordado su lío con Hacienda a cuenta de unos jamones, aunque Susanna Griso ha salido en defensa del monarca. "Como se nota que sois amiguitos", ha dicho el presentador.

Por último, Pablo le ha preguntado por sus planes para el verano, mientras 'El Hormiguero 3.0' esté de vacaciones. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Seguro que también te interesa...

La anécdota de Susanna Griso con Mariano Rajoy: "Tiene la mejor sobremesa de la política española"