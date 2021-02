Pablo Motos revela cómo se encuentra: "Por un lado estoy bien y, por el otro, francamente jodido"

Pablo Motos ha contado cómo se encuentra en su segundo día sin poder presentar 'El Hormiguero 3.0'. Ha afirmado estar "bien" pero "francamente jodido" por echar todo de menos.

El presentador ha comentado que por la mañana le dieron los resultados de un test en el que dio negativo y se puso a entrenar "como un burro". Sin embargo, después le llamaron para darle los resultados de otra prueba, un PCR largo, en los que daba positivo "con una carga viral mínima" por "algún contacto esporádico".

Por eso, este miércoles tendrá que someterse a un nuevo test que revelará "si no es nada" o si lo está incubando. "No hay una situación en la que me haya sentido en peligro", ha asegurado sobre el posible origen.

Pablo Motos ha subrayado que siempre guarda todas las medidas de seguridad, por lo que empieza a plantearse que todo haya sido por contacto con algún objeto contaminado por el virus.

Después, el presentador ha participado en la tertulia y ha ocurrido lo más sorprendente. Trancas y Barrancas han descubierto que estaba... ¡en pijama!