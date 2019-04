Momento teniente: "Un chino va insultando a los gays"

MOMENTOS EL HORMIGUERO 3.0

El Hormiguero 3.0 junto a la cantante hemos repasado algunos de los 'momentos tenientes' de algunas canciones, es decir, letras en inglés que al escucharlas parece que dicen una frase con sentido en español. Canciones como 'Boys will be boys" de la propia Paulina Rubio, 'Never be the same' de Christopher Cross o la mítica 'Living on a prayer' de Bon Jovi esconden pequeños mensajes en español.