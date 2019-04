El Hormiguero recuerda a Pedro Reyes con Josema Yuste y Felisuco

MOMENTOS EL HORMIGUERO 3.0

No ha podido faltar el recuerdo a la memoria del cómico recientemente fallecido Pedro Reyes, quién empezó junto a Josema y Felisuco esta obra de teatro y tras tres semanas de éxito la obra sufría un parón tras la devastadora noticia. "El fallecimiento de Pedro Reyes fue un golpe muy duro" comentaba Josema Yuste, sin embargo tenían que seguir con el proyecto. Recordando a su compañero y amigo han comentado que era un hombre que no bebía, ni fumaba y se cuidaba mucho, por eso aún sorprendía más la noticia de su fallecimiento por un infarto. No obstante, también han comentado que al parecer podía ser algo congénito ya que su padre y su abuelo murieron en circunstancias similares.