Sharon Stone, ¿la descubridora de Leonardo DiCaprio?: "Me di cuenta de que tenía un talento muy especial"

Pablo Motos ha invitado a Sharon Stone a hacer un gran repaso a su carrera durante su entrevista en 'El Hormiguero 3.0'. La actriz ha hablado de sus comienzos con Woody Allen y, por supuesto, de su papel en 'Instinto básico', que la hizo inmortal en Hollywood.

Además, el presentador le ha preguntado por su etapa de productora. Lo fue en 'Rápida y mortal', donde lanzó al estrellato a Leonardo DiCaprio. Sharon Stone cree que no fue ella quien le descubrió aunque quizá "la gente no le veía como una futura superestrella". "Me di cuenta de que tenía un talento muy especial y único", ha recordado.