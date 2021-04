Sergio Dalma demuestra su buen oído a pesar del troleo musical de Trancas y Barrancas

Las hormigas han comenzado pisando fuerte con Sergio Dalma. Le han preparado una complicada sección a nuestro invitado para poner a prueba su oído. Han cogido imágenes de conciertos suyos para que adivinase que canción estaba cantando en cada momento, pero le han dado un toque 'especial'.

A pesar de haber empleado al máximo el troleo, las hormigas no han podido con el artista que ha acertado todas y cada una de sus canciones. Dicen que nadie se conoce como uno mismo y Sergio Dalma lo acaba de demostrar.

¡Vuelve a ver el impresionante momentazo!

Durante la entrevista junto a Pablo Motos, Sergio Dalma nos habló de la peculiar relación que tiene con su mánager y ex mujer. "Me soporta porque me conoce", confesaba el cantante a Pablo Motos. ¡Así nos lo ha contado!