Penélope Cruz, sobre su nueva película con Pedro Almodóvar: "Qué gran regalo me ha hecho"

Penélope Cruz ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Madres paralelas', la nueva película de Pedro Almodóvar, que llega a los cines el próximo 8 de octubre. Pablo Motos ha querido saber si este trabajo ha sido el más difícil o duro que ha realizado junto al director manchego, a lo que ella ha respondido: "Qué gran regalo me ha hecho, una vez más".

La actriz ha contado los secretos sobre su personaje, intentando no hacer spoilers, y cómo lo preparó. Fue durante cuatro meses y directamente con Almodóvar: "Era muy importante vivir ese proceso juntos y que fuera largo, intenso".

También ha revelado cómo fue el rodaje. "En esta película, Pedro no hizo más de cinco o seis tomas porque llevábamos todo muy preparado", ha subrayado, aunque ha reconocido: "Había días que acabábamos majara". "Luego él me regañaba y me decía que hiciera lo mismo sin sufrir tanto", ha revelado.

Pablo también le ha preguntado si es verdad que el director les pedía que no lloraran en las escenas más intensas. "Él sabe que tanto Milena como yo somos de lágrima fácil pero los personajes no lo eran", ha explicado.

¡No te pierdas todos los detalles sobre su papel en la nueva película!

