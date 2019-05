Palomo Spain, sobre su novio en 'El Hormiguero 3.0': "Siempre tengo mi momento de inspiración con él"

CON PALOMO SPAIN

Pablo Motos ha confesado que ha mantenido una apasionada charla durante la pausa de publicidad junto a nuestro invitado de esta noche en la que le ha preguntado por su vida antes de empezar a crear, antes de ir a Nueva York. Palomo Spain ha desvelado todos los detalles y ha asegurado que "no puedes tener inseguridad, si no crees tú en tu propia fantasía nadie va a creer". Además, añade que "siempre hay inseguridad en el proceso, pero si no te has emocionado tú mismo... sabes que algo falla".