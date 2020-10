Pablo Motos pone a prueba a David de Jorge con grandes 'guarrindongadas' gastronómicas

Aún en plena hora de la cena, Pablo Motos ha puesto a prueba al cocinero David de Jorge con las 'guarrindongadas' más famosas. Para terminar su entrevista en 'El Hormiguero 3.0', le ha propuesto como menú chorizo con nocilla y pizza con chocolate.

Cuando Pablo ha probado esa pizza, el chef ha resumido lo que seguramente estaba sintiendo: "Contraste de sabores, una fusión de texturas...", ha dicho.

Esto le ha dado paso para opinar sobre la cocina creativa: "Me encanta". No obstante, ha matizado que hay quien no la ejercita bien. "Es un tema de que nos hemos vuelto unos ligas y no todos podemos competir en esas ligas", ha apostillado.