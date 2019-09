CON DAVID BISBAL, ROSARIO, VANESA MARTÍN Y MELENDI

Los coaches de 'La Voz Kids' se han animado a cantar sus temas preferidos de la infancia en 'El Hormiguero 3.0'. "Me he olvidado de la canción que era realmente importante para mí", ha dicho Melendi. El cantante ha revelado que a él le gustaba mucho 'Marco' y lo he demostrado interpretando la canción ¡con todas las vocales!