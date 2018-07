María del Monte: ‘Me lo estoy pasando genial en Tu cara me suena’

Pablo Motos ha repasado en El Hormiguero los mejores momentos de María del Monte en Tu cara me suena, en especial el vídeo en el que tuvo que imitar a Georgie Dann, donde el maquillaje no tenía precio. La cantante dice que su madre no se creía que fuera ella la que estaba disfrazada en Tu cara me suena.

Otro momento divertidísimo fue cuando Ángel Llácer obligó a María del Monte a meterse papel en la boca para hacer de Carlos Gardel. María dice que entre los compañeros hay mucha competencia y piques.

María del Monte ha querido contar a Pablo Motos la historia de su nuevo disco, Cómo te echo de menos, asegurando que no quería volver a grabar después de haber perdido a su padre, pero que su madre la ha animado diciéndola si se va a morir sin que su hija saque otro disco, y esa frase animó a la cantante a sacar este nuevo trabajo.

Pablo Motos le ha propuesto una prueba a María del Monte en El Hormiguero, adivinar que cabeza canta cada fragmento de su éxito Cántame y componer la canción entera. ¿Lo conseguirán?