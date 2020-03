Leo Harlem desata las risas en 'El Hormiguero 3.0' hablando de su entrenador personal, de deporte y de dietas: "Está sobrevalorado"

¿Había mucho diferencia física entre el entrenador personal y Leo Harlem? El invitado de esta noche ha bromeado diciendo que "él era un ser humano y yo un proyecto". Las risas no se han hecho esperar en el plató de 'El Hormiguero 3.0'. Sobre la elasticidad, ha confesado que tiene un problema con ella: "No me doblo"; y ha contado una anécdota personal que ha desatado las carcajadas.

"El yoga está sobrevalorado y hay que ir prevenido", ha manifestado Leo Harlem durante la entrevista con Pablo Motos.

Pablo Motos le ha preguntado si alguna vez ha hecho dieta y ha respondido con mucha sinceridad.