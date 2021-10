El juego de Trancas y Barrancas que saca de sus casillas a José Mota: "Yo no voy"

Trancas y Barrancas han retado a Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota a un juego de precisión milimétrica: 'Tic tac'. Consiste en contar segundos, algo tan aparentemente fácil pero, en el fondo, tan complicado, como han demostrado las hormigas.

Los invitados y Pablo Motos tenían que calcular mentalmente el tiempo que pasaba entre que Trancas y Barrancas decían 'Tik' y 'Tak'. El que más se aproxime, gana.

En la primera ronda, José Mota no se da cuenta de que el reloj ya está en marcha y se indigna: "No vale, yo no voy, Pablo di algo". Pero Pablo no puede ayudarle: "El juego es así Mota", dice riéndose el presentador.

