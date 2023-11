Josep Pedrerol se moja sobre la amnistía: "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos"

Pablo Motos ha recibido en El Hormiguero a un viejo amigo del programa y compañero de la casa, el periodista deportivo Josep Pedrerol. A pesar de no tener que anunciar algo importante o novedoso, el presentador ha querido recordar algunos de los mejores momentos de su carrera con nosotros.

Pablo Motos ha querido aprovechar la visita del catalán para preguntarle cómo está viendo este momento político de la amnistía y el pacto con Puigdemont. "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar", ha comenzado diciendo Pedrerol.

El periodista deportivo ha recordado cómo vivió las votaciones que se hicieron aquel 1 de octubre y ha asegurado que no quiere volver a eso. "Yo no puedo creer que alguien mercadee por siete votos", ha lamentado dejando clara su postura.

"Me siento catalán y español y no quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario", ha querido recalcar Pedrerol. Al periodista deportivo le preocupa la imagen que se pueda estar dando de su tierra y le apena mucho lo que está pasando.