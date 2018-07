Jennifer Lawrence estará con Pablo Motos en el Hormiguero 3.0

El lunes, 16 de abril, estará con nosotros el actor y cantante JULIO IGLESIAS JR., nueva incorporación de Grease, el musical que se está representando en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid y para la que Julio Iglesias Jr. hace una colaboración especial. El polifacético artista, que forma parte del elenco de Grease por un tiempo limitado, colabora en el musical interpreta a Teen Angel, un personaje que aparece en escena para convencer a una de las amigas de Sandy (el personaje que interpreta Edurne), Frenchy, de que no abandone el instituto para montar un negocio de peluquería. Grease, el musical es uno de los éxitos de la temporada, ya ha sido visto por más de 150.000 personas y estará en Madrid hasta el próximo 6 de mayo. Además, Julio Iglesias Jr. nos contará cómo se encuentra ante el inminente lanzamiento de su nuevo disco, A piece of my love, cuyo primer single estrenó el pasado 31 de diciembre y con el que pretende convertirse en una de las referencias del dance de este año.

-El martes, 17 de abril, vienen a “El Hormiguero 3.0” dos invitados muy diferentes: la modelo EUGENIA SILVA y el líder Maasai KIKANAE OLE PERE, conocido también como “William”. Ambos están unidos por una iniciativa solidaria pionera impulsada por la empresa alicantina de calzado Pikolinos, que trata de favorecer el comercio justo con la comunidad Maasai de Kenia. Esta compañía lleva tres años colaborando con el desarrollo económico de la comunidad Maasai empleando a las mujeres de esta comunidad en la elaboración de la artesanía que decora la línea de moda en sandalias que cada verano lanzan al mercado. A cambio, las mujeres reciben un sueldo y la comunidad la cantidad íntegra del dinero recaudado, lo que posibilita una mejor calidad de vida para 1.400 familias que luchan por mantener su integridad y evitar la extinción. Eugenia Silva, como embajadora de la iniciativa, nos hablará de su experiencia en Kenia con las mujeres Maasai, y “William”, uno de los líderes locales, nos contará cómo es la vida diaria en un comunidad Maasai y cómo son las tradiciones y la cultura de una de las tribus más amenazadas del planeta.

-El miércoles, 18 de abril, tendremos en nuestro plató a dos de los protagonistas de la serie de Antena 3 “Los Protegidos”, ANTONIO GARRIDO y LUIS FERNÁNDEZ “El Culebra”, para hablarnos de la exitosa acogida de la tercera temporada de la ficción, que desde su estreno el pasado 8 de marzo reúne a 2,5 millones de espectadores frente al televisor. Además de contarnos las mejores anécdotas que tienen lugar durante la grabación de la serie, los actores nos avanzarán una importante novedad que podremos ver durante las próximas emisiones de “Los Protegidos”.

-Y el jueves, 19 de abril, estará en “El Hormiguero” la joven actriz estadounidense JENNIFER LAWRENCE, protagonista de una de las películas que están llamadas a romper la taquilla durante los próximos meses: “Los Juegos del Hambre” (Warner Bros.), que se estrena este viernes 20 de abril. El filme, convertido ya en todo un fenómeno en Estados Unidos –donde se estrenó hace casi un mes- está inspirada en el primer libro de la trilogía juvenil homónima de Suzanne Collins, y nos presenta un futuro próximo en el que los Estados Unidos han pasado a denominarse Panem, un conjunto de 12 distritos. Todos los años, el poderoso Capitolio organiza un sorteo entre sus distritos para elegir a un chico y una chica para participar en un macabro reality de televisión donde su objetivo es la supervivencia. Los juegos del hambre es un evento nacional televisado en el cual los "tributos" (los chicos elegidos) tienen que luchar entre ellos hasta quedar solo un superviviente. Enfrentada con los bien entrenados "tributos", Katniss (Jennifer Lawrence) se ve obligada a recurrir a sus agudos instintos, así como a la tutoría de Haymitch Abernathy, un antiguo campeón ahora alcohólico, si quiere volver a casa en el Distrito 12. Katniss tendrá que tomar unas decisiones imposibles que sopesan la supervivencia frente a la humanidad y la vida frente al amor.