Jason Bigss: "Yo enseño el culo al mundo y Sean William, con el suyo, ha hecho carrera"

Los actores norteamericanos Jason Biggs y Seann William Scott han visitado EL HORMIGUERO 3.0 para presentar la película ‘American Pie: el reencuentro’ (Universal Pictures) que se estrena el día 4 de mayo. En esta comedia, todos los personajes de ‘American Pie’, a los que conocimos hace más de una década, regresan a East Great Falls para participar en una reunión del instituto. Durante el esperado fin de semana descubrirán qué y quién ha cambiado y quién no lo ha hecho, pero también que el paso del tiempo y la distancia no pueden con los lazos de amistad. Años después nos enteramos de que Jim (Jason Biggs) se casó con Michelle (Alyson Hannigan), pero que Kevin (Thomas Ian Nicholas) y Vicky (Tara Reid) se separaron.



Oz (Chris Klein) y Heather (Mena Suvari) también se distanciaron; y Finch (Eddie Kay Thomas) todavía echa de menos a la madre (Jennifer Coolidge) de Stifler (Sean William Scott), que sigue igual que siempre. Estos grandes amigos regresan como adultos, dispuestos a recordar y a inspirarse en los desaforados adolescentes que fueron antaño. A esta esperada reunión también vuelve Eugene Levy en el papel del padre de Jim; Natasha Lyonne como Jessica, la experta en sexo; John Cho y Justin Isfeld, dos grandes entusiastas del MILF; Chris Owen como el Shermanator, y Shannon Elizabeth como Nadia, la primera cita on line de Jim.