Irene Arcos, Verónica Sánchez y Pablo Motos hablan sobre el poliamor, los tríos y las relaciones clásicas

Durante la entrevista de las actrices de 'El Embarcadero' en 'El Hormiguero 3.0', Verónica Sánchez ha lanzado un spoiler, "no spoiler": "Óscar está muerto, sucede antes de los títulos de crédito".

"¿Creéis que en el futuro las relaciones pueden cambiar?", le preguntaba Pablo Motos a las actrices.

Verónica piensa que el poliamor y los tríos están más "normalizados" entre la gente joven. Irene Arcos, por su parte, asegura que no es para ella: "No me da la vida".