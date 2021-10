Imanol Arias, sobre su juicio pendiente con Hacienda: "No debo nada de dinero"

Con Imanol Arias en el plató de 'El Hormiguero 3.0', junto a su hijo Jon Arias para presentar la obra de teatro 'Muerte de un viajante', Pablo Motos ha querido preguntar al actor por un tema incómodo como es su juicio pendiente en la Audiencia Nacional por sus deudas con Hacienda. Mientras el presentador le formulaba la preguntaba, el intérprete, sabedor de por dónde iba a ir la cuestión, ya respondía: "Esperando a que me llamen".

Imanol Arias ha asegurado estar "tranquilo" porque tiene sus "deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda". "No debo nada de dinero", ha afirmado, por lo que ha explicado que está pendiente de lo que se sentencie.

"Me van a castigar como a un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia", ha añadido.

También en esta entrevista...

