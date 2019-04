Hiba Abouk habla en 'El Hormiguero 3.0' de los castings fallidos: "Es un bofetón"

CON HIBA ABOUK

En palabras de Pablo Motos, "un actor o una actriz tiene que estar muy preparado para el no"... Hiba Abouk ha desvelado en 'El Hormiguero 3.0' que la han rechazado muchísimas veces. Motos ha aprovechado la ocasión para contar una experiencia personal en un casting. "Hay que estar muy preparado para esos noes... Si me han dicho que no, será porque algo mejor va a salir", la actriz nos da su opinión sobre los castings fallidos.