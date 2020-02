La dura reflexión de Juan y Medio en 'El Hormiguero 3.0' sobre la soledad en las personas mayores

Juan y Medio ha narrado en 'El Hormiguero 3.0' las historias que escucha cada día en su programa sobre las personas mayores. El presentador ha realizado una bonita reflexión sobre el momento en el que una persona comienza a sentir la soledad: "La soledad es mucho peor que la enfermedad".

Juan y Medio: "Cada día me dan a mí una lección de vida"

Juan y Medio conduce desde hace once años consecutivos el programa 'La tarde, aquí y ahora', un espacio que cuenta la vida de nuestros mayores y que ha dejado momentos entrañables a lo largo de sus años de emisión. Durante su visita al programa de Pablo Motos, el presentador ha relata algunas de las mejores vivencias que ha compartido a lo largo de este tiempo con las personas de la tercera edad, así como las lecciones de vida que ha aprendido.

Durante la visita del presentador, se ha enfrentado a los cuestionarios comprometidos de Trancas y Barrancas. El presentador almeriense no ha dejado ninguna incógnita en el aire y ha sido sincero con cada una de sus respuestas. Además, ha descubierto una impactante imagen: el tatuaje que alguien se ha hecho con un retrato suyo al lado del actor Will Smith, tirándole de las orejas. Una imagen muy extraña que ha titulado como: "Se llama Will y Medio".

Por último, Juan y Medio ha sorprendido a Cristina Pedroche y a todo el público de 'El Hormiguero 3.0' presentando en directo un invento que él mismo había patentado. El invitado explicó su uso y el porqué había llegado a la conclusión de que sería un objeto que ayudaría a las personas en sus labores diarias. ¡Una revolución!

