¿Cuál es el gesto más romántico que puede ablandar el corazón de Malú?

Trancas y Barrancas llegan a 'El Hormiguero 3.0' con un juego de lo más divertido: ¿Qué gestos son los más románticos? Malú ha respondido a todas las preguntas sin pelos en la lengua y siendo lo más sincera ¡Ole por ella!

Si tu pareja te pide matrimonio... ¿Es más bonito en público o en privado? Malú lo tiene muy claro: "Me piden matrimonio en un sitio lleno de público y no me casó", confiesa entre risas.

Y qué pasa si su pareja hace una 'cagada' con ella, ¿Cuál es el gesto más romántico para ablandar su corazón?: "Sin duda las flores".

