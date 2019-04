"No he visitado Altamira por no levantar la liebre"

Antonio Banderas es el protagonista de 'Altamira' (estreno 1 de abril), e interpreta a Marcelino Sanz de Sautuola, quien descubrió las cuevas cántabras y sus pinturas rupestres.

El actor malagueño saca su lado más humilde cuando confiesa haberse negado a visitar las cuevas de Altamira originales, "Me conforme con trabajar en el modelo que tienen, ¿por qué me van a dejar pasar a mí?"