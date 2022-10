Hoy, Álvaro Soler llenará de música el plató de 'El Hormiguero'

Arrancamos la semana en 'El Hormiguero' con uno de los artistas más importantes del panorama musical, hoy nos visita el cantante español Álvaro Soler.

El artista nos visita para presentarnos su gira por España, llamada "En Tú Piel" y su disco recopilatorio "The Best of 2015-2022", cuya edición en vinilo estará disponible desde el 21 de octubre.

Álvaro Soler se dio a conocer por el éxito de su primer sencillo, 'El mismo sol', durante el verano de 2015. La canción fue versionada junto a Jennifer López, y ocupó las listas musicales de Europa y Latinoamérica, alcanzando los primeros puestos en más de veinticinco países.1​ Un año después, lanza su sencillo 'Sofía', cuyo video oficial alcanzó más de seiscientos millones de reproducciones en YouTube logrando ser un nuevo éxito.

No es la primera vez que Álvaro Soler visita 'El Hormiguero', el artista ya nos visitó este año junto al gran David Bisbal. El cantante contó Álvaro pasó toda su adolescencia en Japón, además habló de cómo es vivir en el país nipón y qué se siente al volver a España desde una cultura muy diferente. Incluso fascinó contando una historia en español y en alemán, con Pablo Motos marcando en qué idioma debía contar la historia.

El cantante también confesó en el programa el mal rato que pasó en una de las grabaciones de su videoclip, cuando tuvo que conducir cerca de un precipicio: "Lo cierto es que me acojoné", señaló el artista. Esta noche, no te pierdas la entrevista a Álvaro Soler a las 21.45h en Antena 3 ¡Te va a encantar!