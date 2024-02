De vivir en un coche a llenar estadios: Eladio Carrión echa la vista atrás y explica cómo ha alcanzado el éxito

El Hormiguero ha tenido el honor de recibir por primera vez a Eladio Carrión. El cantante estadounidense se ha sentado al lado de Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales.

Eladio Carrión no se hizo famoso de la noche a la mañana, de hecho, ha tenido que trabajar muy duro para comenzar a ver resultados positivos a todo su trabajo. El cantante ha reconocido que llegó a dormir en un coche en sus inicios debido a su situación económica. "Yo no lo vi mal en su momento. Simplemente estaba persiguiendo un sueño", ha asegurado.

A Eladio Carrión no le importaba dónde descansar, lo único que tenía claro era que quería dedicarse a la música y que iba a hacer todo lo que estuviese en sus manos para conseguirlo. "Yo me enamoré de mi proceso. Yo pasé de cobrar por un show 50 dólares a mil, tres mil, etc.", ha confesado el cantante.

Todo este proceso le ha ayudado a Eladio a gestionar su fama de una forma sana y a tener los pies en el suelo en todo momento. Sin duda, lo más importante es que el artista nunca apartó la vista de su objetivo. ¡Revive su historia en el vídeo de arriba!