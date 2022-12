Trancas y Barrancas ponen en un apuro a Karlos Arguiñano: "Ahora mismo me quedo con la risa, el sexo no me ha hecho reír tanto"

Trancas y Barrancas han traído una de sus secciones más divertidas para el cocinero de éxito, Karlos Arguiñano. La sección titulada 'Lo que diga Arguiñano' consiste en que las hormigas dan a elegir al presentador entre dos cosas, la que elija se queda y la otra desaparecería para siempre.

Sin duda han sido decisiones difíciles para Arguiñano que ha tenido que elegir entre la sal y el azúcar, el ajo y la cebolla y la sobremesa o el aperitivo.

¿Y qué elige Arguiñano entre el sexo y la risa? Lo tiene claro: "Ahora mismo me quedo con la risa, a mi el sexo no me ha hecho reír tanto", ha señalado desatando las risas del público como se muestra en el vídeo. El cocinero se ha metido tanto en el papel, que ha estado dudando mucho con sus decisiones, y más en especial cuando las hormigas le han hecho decidir entre el pan y el aceite.

Sin duda, Arguiñano nos ha dejado este momentazo en 'El Hormiguero' ¡Nos encanta!