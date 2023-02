Susana Saborido habla del lado más triste de Joaquín Sánchez: "En el fútbol hay momentos en los que ha estado jodido"

Joaquín Sánchez ha visitado de nuevo el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nuevo programa, 'La penúltima y me voy', una serie documental que muestra su lado más íntimo y personal de futbolista. En esta ocasión, Joaquín ha venido acompañado al programa de su mujer, Susana Saborido una de las grandes protagonistas de este formato y de su vida.

Ambos han contado en el programa cómo fue su boda y cómo vivieron ese momento tan especial en sus vidas y además, el jugador ha desvelado una de las manías que más odia de Susana y que ha sorprendido a todos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos le ha querido preguntar a Susana por el lado más triste de Joaquín y es uno de los momentos de más bajón del jugador han sido en el mundo del fútbol: "Es verdad que ha habido momentos en el fútbol que no lo ha pasado bien y ha estado jodido", ha confesado Susana.

Ella ha contado que es un tema que han compartido siempre y que a pesar de que él es un currante y entrena y trabaja como el que más, ha habido momentos en el que no ha jugado: "Han sido difícil para la familia, pero bueno, todo pasa", ha señalado.

Joaquín ha intentado explicar que su mente pelea constantemente porque él se encuentra bien: "Es ese periodo en el que tienes que aceptar que es ley de vida por la edad", ha admitido el capitán del Betis.

"Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos", ha confesado Joaquín. Para el jugador esto es una pelea interna con la que lucha todos los días aunque siente que aún no es el momento para retirarse: "He aceptado que mi papel es otro", añade en su entrevista en 'El Hormiguero'.